CIVITAVECCHIA – Si è svolta oggi la prima riunione ufficiale del Comitato Commercianti del Ghetto, promossa da Confcommercio Litorale Nord nell’ambito del progetto volto a rafforzare il dialogo tra attività economiche e istituzioni cittadine, presenti, oltre al responsabile territoriale Cristiano Avolio, anche l’assessore al Commercio Enzo D’Antó, il consigliere comunale Giancarlo Cangani ed il delegato alle istallazioni esterne Claudio Barbani, inoltre era presente anche la rresidente della Proloco Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi, perché in una fase successiva è prevista l’integrazione dei comitati dei cittadini di quartiere, fase molto importante dedicata alla collaborazione ed integrazione di attività commerciali ed abitanti delle varie zone.

Secondo i partecipanti si è trattato di un incontro costruttivo che ha messo al centro i bisogni del quartiere, raccogliendo segnalazioni, richieste e proposte direttamente dai commercianti della zona, in un’ottica di partecipazione concreta e progettualità condivisa.

Durante la riunione sono emersi temi centrali per il miglioramento del quartiere, tra cui:

•Verifica di funzionamento delle telecamere di sorveglianza

•ZTL da estendere anche a motorini e mezzi non autorizzati

•Maggiore attenzione al decoro urbano

•Interventi su fontane e spazi pubblici

•Valorizzazione della scalinata e verifica del funzionamento dell’ascensore pubblico con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche di tutto il quartiere

•Definizione di tempi certi per l’approvazione e l’installazione dei dehors

•Gestione più discreta della raccolta dei rifiuti

Accanto alle criticità, sono state condivise anche idee progettuali per rivitalizzare il Ghetto:

•Organizzazione di mercatini artigianali

•Realizzazione di un parco giochi diffuso

•Creazione di contenuti informativi sulla storia del Ghetto

•Proposta di una “Notte Bianca” come evento attrattivo per tutta la città

•Lancio dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” per coinvolgere le attività nel decoro urbano

«Confcommercio Litorale Nord – spiegano dall’associazione – si impegna a fare da tramite tra le istanze emerse e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di trasformare le idee in azioni e dare al Ghetto una nuova centralità nella vita cittadina».

