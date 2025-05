CIVITAVECCHIA – È ancora alta l’allerta sul fronte dei furti in appartamento, ma la risposta dell’Arma dei Carabinieri si conferma rapida ed efficace. Nella giornata di mercoledì, i militari sono riusciti a bloccare un uomo di nazionalità georgiana, inquadrato da telecamere private nei pressi di un’abitazione che, con ogni probabilità, aveva preso di mira. Fondamentale si è rivelata la presenza di un sistema di videosorveglianza, che ha consentito di registrare movimenti sospetti intorno all’edificio e di allertare in tempo reale le forze dell’ordine.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a raggiungere il luogo in pochi minuti. L’uomo, fermato nei pressi dell’abitazione, è stato identificato e trovato in possesso di chiavi passe-partout, strumenti notoriamente utilizzati per forzare serrature e accedere in modo silenzioso a diversi tipi di abitazioni, indipendentemente dal sistema di chiusura. Un dettaglio che lascia pochi dubbi sulle sue intenzioni.

L’episodio si inserisce in un contesto cittadino dove, da settimane, si registra un aumento di segnalazioni relative a tentativi di furto, soprattutto nelle ore serali e notturne. Una situazione che ha portato i Carabinieri a rafforzare i controlli nelle aree residenziali, con pattugliamenti più frequenti e una maggiore attenzione nei confronti di soggetti sospetti. Il tempestivo intervento di ieri rappresenta un esempio concreto dell’efficacia di questa strategia, che punta a prevenire i reati prima che vengano messi a segno.

Un altro uomo, anch’egli georgiano, è stato identificato a poche decine di metri dall’abitazione potenzialmente presa di mira. Al momento non è chiaro se i due fossero in contatto o stessero agendo in modo coordinato. Le indagini proseguono, ma l’attenzione resta alta: la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio continua a essere una garanzia di sicurezza per i cittadini.