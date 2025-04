BASSANO ROMANO – Un incidente di grave entità ha interessato la strada provinciale che collega Bassano Romano a Oriolo Romano, causando disagi alla circolazione e richiedendo un intervento immediato delle autorità. Nella mattinata di mercoledì, un’autocisterna si è ribaltata all’altezza dell’incrocio di Fonte Capoccia, riversando sulla carreggiata ben 12mila litri di gasolio.

La fuoriuscita ha reso necessario un blocco totale del traffico lungo il tratto stradale, con un'ordinanza comunale che prevede la chiusura della provinciale per un periodo ancora non quantificabile con certezza. «A causa della complessità delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il tratto rimarrà chiuso al traffico per diversi giorni», hanno comunicato le autorità locali.

Le squadre specializzate sono già al lavoro per le operazioni di bonifica, fondamentali per ridurre i rischi ambientali e garantire la sicurezza della circolazione. La grande quantità di carburante dispersa potrebbe infatti penetrare nel suolo, con potenziali conseguenze dannose per l’ecosistema locale. L’incidente ha inevitabilmente creato disagi alla viabilità, costringendo gli automobilisti a dover percorrere strade alternative per spostarsi tra i due comuni. Le autorità raccomandano prudenza e invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla riapertura della strada, che avverrà solo una volta completata la messa in sicurezza dell'area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA