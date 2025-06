CIVITAVECCHIA – Brutta sorpresa questa mattina per i responsabili dell’oratorio dei Salesiani, che all’apertura del centro estivo si sono accorti di un’intrusione notturna nella sala degli ex allievi.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nella struttura durante la notte, riuscendo ad aprire un armadio all’interno della sala.

Al suo interno c’erano degli spiccioli, poco meno di cento euro, raccolti nei giorni precedenti per fare un regalo da parte del gruppo degli ex allievi. Il denaro è stato sottratto. Gli autori del gesto hanno anche tentato di forzare un’altra porta, senza però portare via nulla. Maniglie e serrature danneggiate, oltre alla somma in denaro portata via.

L’ipotesi più probabile è che il ladro, abbia scavalcato il cancello per entrare o uscire, approfittando delle ore notturne e della relativa tranquillità della zona.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’oratorio per cercare di identificare il responsabile.

«Un gesto che lascia l’amaro in bocca – hanno commentato da via Buonarroti – non tanto per l’ammanco economico, quanto per la mancanza di rispetto verso un luogo che è punto di riferimento per tanti ragazzi».

Le indagini sono in corso.