Le forze dell’ordine sono sulle tracce di un’Audi nera che sarebbe stata vista ieri sera in prossimità di un’abitazione di Viterbo in cui è stato messo a segno un furto. Del colpo, al momento, non si hanno ulteriori dettagli. Quello che è certo è la presenza di quest’auto in zona.

Si tratta dell’ennesima segnalazione su questo tipo e colore di vettura. Gli ultimi avvistamenti risalgono a novembre scorso quando nel giro di poche ore si sono registrati tre casi di furti distinti a Tuscania, Vitorchiano e nella frazione di Montefiascone, Zepponami. In tutti e tre è stata avvistata l’Audi scura. Qualche giorno dopo a San Martino al Cimino si è avuto un tentativo di furto e anche in questo caso è stata notata l’Audi nera.

Un incubo per la Tuscia: da più di un anno viene segnalata questa vettura nei luoghi dei furti. Carabinieri e polizia da tempo hanno avviato le indagini e le ricerche. Nei mesi scorsi era anche ipotizzato che la vettura fosse riconducibile a un gruppo di malviventi di origine straniera che, per far perdere le proprie tracce, di volta in volta potrebbero cambiare le targhe.