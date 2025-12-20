A seguito dei recenti episodi di furti in abitazione, tentati o consumati, verificatisi nei rispettivi territori comunali, i sindaci dei Comuni di Canepina, Vallerano e Vignanello hanno richiesto un incontro con il prefetto di Viterbo, al fine di condividere un’analisi puntuale del contesto e individuare congiuntamente provvedimenti adeguati, concreti ed efficaci a rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio.

Già venerdì a seguito di un contatto telefonico diretto, il prefetto Sergio Pomponio ha dimostrato di avere piena contezza del quadro complessivo della situazione, manifestando attenzione rispetto alle istanze rappresentate e assicurando, oltre all’impegno a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire un più elevato livello di sicurezza e serenità alle popolazioni interessate, anche la propria disponibilità a un confronto diretto con i sindaci. Il dialogo costante e il confronto leale tra le istituzioni rappresentano un presupposto imprescindibile per affrontare con responsabilità e tempestività situazioni complesse come quella attuale. In questo quadro, i sindaci rivolgono un appello alla cittadinanza affinché venga mantenuta alta l’attenzione, invitando a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta o anomala.