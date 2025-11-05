NEPI – «Stiamo cercando i responsabili dei furti all’interno del cimitero comunale. Un gesto vile, che colpisce la memoria e l’affetto dei cittadini verso i propri cari». Così il sindaco di Nepi, Franco Vita, è intervenuto per denunciare gli episodi di sottrazione di fiori e altri oggetti dai luoghi di sepoltura. A fronte di questi incresciosi episodi, l’amministrazione ha deciso di intervenire con un provvedimento immediato: la chiusura del cimitero verrà anticipata alle ore 16,30. Una misura necessaria per cercare di contrastare il ripetersi di questi atti e tutelare la sacralità del luogo. «Il responsabile dell’area cimiteriale è stato incaricato di comunicare il nuovo orario – ha aggiunto il sindaco – e continueremo a monitorare la situazione per garantire rispetto e decoro in un luogo tanto caro alla comunità»