Incidente nel primo pomeriggio di oggi al chilometro 79,80 della Superstrada, all’altezza di Cinelli, poco prima dello svincolo per Monte Romano, in direzione Civitavecchia. Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo capovolto sull’asfalto.

Alla guida del mezzo un solo occupante, che non sarebbe rimasto ferito in maniera grave: l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, prontamente intervenuto sul posto.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto, con pesanti ripercussioni sulla viabilità: si sono formate lunghe code e rallentamenti per oltre un’ora.

Solo dopo i primi accertamenti e la rimozione del veicolo, il traffico è stato riaperto parzialmente, con la circolazione ripresa su una sola corsia.

