TARQUINIA – Incidente stamane poco dopo le 9 lungo l’Aurelia bis, nei pressi della rotonda in direzione Civitavecchia.
Un’auto con a bordo una donna è finita fuori strada per cause in corso d’accertamento. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi a bordo strada.
Immediato l’arrivo dei soccorsi con i medici del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Secondo quanto appreso, le sue condizioni sarebbero gravi.
Per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Tarquinia.
