TARQUINIA - Dal 20 settembre Tarquinia ospita “Fuori Luogo”, mostra diffusa di scultura ceramica. Una mostra in spazi privati e non convenzionali, visitabile fino al 5 ottobre

Un percorso artistico inusuale nel cuore della città

“Fuori Luogo” è il titolo della nuova mostra diffusa visitabile a Tarquinia fino al 5 ottobre 2025, con un itinerario dedicato alla scultura ceramica contemporanea si configura come una linea ascendente o discendente tra la chiesa di San Francesco e verso l’affaccio del belvedere di via Giosuè Carducci. Un progetto che nasce dall’idea di portare l’arte fuori dai luoghi canonici, scegliendo ambienti privati ma aperti a chiunque, trasformati per l’occasione in spazi espositivi. L’iniziativa si caratterizza per la sua natura sperimentale: il concetto di “fuori luogo” diventa un invito ad andare oltre i confini consueti e a scoprire nuove prospettive creative.

Tre artisti, tre luoghi, tre visioni

L’esposizione si snoda attraverso tre sedi in pieno centro storico: Marco Ferri (via di Porta Tarquinia 25), Luigi Francini (via Giosuè Carducci 15) e Marco Vallesi (via Roma 26). Tre ambienti che aprono le proprie porte al pubblico, dando vita a un’esperienza immersiva, intima e al tempo stesso collettiva. L’inaugurazione è fissata per sabato 20 settembre, alle ore 18.00. Dal manifesto dell’esposizione un brano e spunto del testo sottoscritto dagli artisti: “È la dissonanza tra la diffusa accezione negativa e proibitiva dell’espressione e l’apertura liberatoria del titolo a costruire la distanza tra mediocrità ufficiale e l’apertura di più finestre sugli orizzonti dell’anima”.

Orari e informazioni pratiche

La mostra “Fuori Luogo” è visitabile fino a domenica 5 ottobre 2025, nei giorni di venerdì e sabato dalle 17:30 alle 19:30. Negli altri giorni è possibile accedere su richiesta, telefonando ai numeri 328 37 81 513 o 339 80 64 548.

