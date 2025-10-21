Un centinaio di persone a Canino sono state evacuate lunedì pomeriggio dalle loro abitazioni per una fuga di gas. Il fatto è avvenuto in viale Garibaldi/strada regionale Castrense a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, durante alcune lavorazioni stradale sono state danneggiate alcuni condutture sottostanti. Questo ha provocato un’importante fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli che hanno immediatamente circoscritto l’area, piuttosto estesa. In via precauzionale sono stati evacuati i residenti delle abitazioni adiacenti al punto della perdita. Si tratta di un centinaio di persone che hanno trascorso la notte nel punto di raccolta allestito nei locali dell’Arancera. Anche la strada è stata chiusa al traffico.

Presenti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri, la polizia locale, il personale sanitario, la croce rossa e il sindaco Giuseppe Cesetti che ha seguito in prima persona tutte le fasi dell’emergenza.

Le operazioni volte a sistemare la falla sono andate avanti per tutta la notte.

Una ditta specializzata ha effettuato un bypass sulla parte di rete danneggiata, consentendo il ripristino dell’impianto.

Nel frattempo Italgas ha fatto sapere che: la dispersione di gas è stata provocata da un’impresa terza, che durante lavori sulla rete elettrica, ha danneggiato una condotta del gas. I tecnici Italgas, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento, per poi procedere alla riparazione del danno subìto. Il danno è stato riparato e già dalle 6,30 di oggi le famiglie evacuate hanno potuto far rientro nelle abitazioni mentre i vigili del fuoco hanno verificato la sicurezza all’interno delle abitazioni consentendo dunque, progressivamente, il rientro degli evacuati.