Madre e figlia restano ferite in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Bolsena.

Per cause in corso d’accertamento l’auto su cui viaggiavano si è scontrata contro un furgone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 sulla Cassia Nord al chilometro 107, in località Sant’Antonio. L’impatto frontale è stato violento tanto che l’auto si è “accartocciata”.

Le due donne sono rimaste così incastrate tra le lamiere contorte della vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gradoli che le hanno liberate.

La madre, su una settantina d’anni, e la figlia su una quarantina, durante le operazioni di soccorso sono rimaste sempre coscienti.

Una volta estratte dalle lamiere, sono state affidate alle cure del 118 che è intervenuto con tre ambulanze e un’automedica.

Illeso invece il conducente del furgone che non ha richiesto cure mediche.

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Bolsena e all’aliquota radiomobile di Montefiascone per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

Per consentire, infatti, i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico e questo ha provocato importanti disagi e rallentamenti alla circolazione stradale.