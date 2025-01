CERVETERI - Problema ancora irrisolto per gli studenti e i pendolari di Valcanneto. La linea 33 non si vede e i passaggi della 23 sono troppo pochi per garantire a tutti gli spostamenti necessari durante la giornata. "Buco nell'acqua" anche l'incontro del 23 dicembre scorso nel corso del quale il Comitato di zona «ha fatto presente che la soppressione della linea bus 33, che collega Valcanneto con la stazione ferroviaria di Torre in Pietra/Palidoro, crea notevoli disagi ai residenti di Valcanneto e che per tale motivo è stata richiesta una soluzione urgente con il ripristino delle corse di collegamento».

La risposta alle lamentele espresse «non è stata positiva adducendo motivazioni economiche/contrattuali con la società che gestisce il servizio».

«Oltretutto, è stato rappresentato che a breve la gestione del Tpl - spiegano dal Comitato di zona - attualmente in capo ai Comuni interessati, passerà alla competenza della Regione Lazio (ciò potrebbe portare un ulteriore riduzione del servizio). Al momento, quindi, la soluzione che è stata prospettata è la seguente: dal lunedì al venerdì, la linea di bus n. 23 proveniente da Cerveteri passerà a Valcanneto – al capolinea di Largo Monteverdi - alle ore 6,50 e proseguirà per la stazione di Torre in Pietra/Palidoro, ove arriverà alle ore 7,05 /7,10. Per il ritorno la stessa linea – sempre proveniente da Cerveteri, farà sosta alla stazione FS alle ore 14,20 e proseguirà per Valcanneto – al capolinea di Largo Monteverdi - attorno alle ore 14,40».

Passaggi insufficienti per il Comitato di zona che ha chiesto «un ampliamento del numero di corse e delle fasce orarie di copertura del servizio che tengano conto delle esigenze degli utenti nell’arco della giornata». «Alla luce di queste informazioni è evidente che la nostra frazione rimane pesantemente penalizzata facendo naufragare tutti quelli sforzi che negli anni passati sono stati fatti per assicurare indispensabili collegamenti con la vicina stazione di Palidoro, oltre che con Ladispoli e Cerveteri. Una rete di trasporto che finalmente faceva uscire Valcanneto dall’isolamento. Per Valcanneto questa vicenda rappresenta un grande passo indietro! Come CdZ Valcanneto continueremo a seguire la situazione chiedendo maggiore attenzione per gli utenti della nostra frazione che utilizzano il Tpl per i propri spostamenti. È stato sollecitato anche un intervento diretto dell’amministrazione comunale di Cerveteri, che dovrebbe incontrarsi con i referenti del comune di Ladispoli nei prossimi giorni per un confronto sull’argomento finalizzato ad individuare possibili soluzioni».

