LADISPOLI – Il primo segnale da Palazzo Falcone arriva direttamente dal sindaco sulla vicenda dei tagli al trasporto locale che molto sta facendo discutere in questi giorni. Una brutta sorpresa di inizio anno. Alessandro Grando ha risposto dopo le polemiche innescate dal primo cittadino etrusco, Elena Gubetti, pronto a chiedere un tavolo di confronto all’indomani della cancellazione della linea 33, quella che porta a Valcanneto e che ha lasciato a piedi molte persone, compresi gli studenti delle scuole. «In queste ore – conferma Grando – si è svolto un incontro importante in comune tra la responsabile del servizio e il comitato dei cittadini di Valcanneto. Da questo momento formalizzeranno una richiesta scritta e vedremo di integrare le linee nei limiti del possibile, considerando che siamo in una fase di proroga tecnica del contratto in attesa del subentro della Regione Lazio». Una fase di stallo quindi che potrebbe penalizzare non poco i pendolari. Un colpo di forbice che per un effetto domino riguarda pure i passeggeri di Passoscuro, località nel comune di Fiumicino. Niente da fare invece per la navetta serale che da Cerveteri portava a Ladispoli. Una corsa utilissima soprattutto per i giovani e per le rispettive famiglie. Già la scorsa estate la società Seatour aveva rinunciato a questo servizio in più. «Non credo verrà riattivata, vedremo», è il commento sempre del sindaco ladispolano.

L’ATTESA Ora bisognerà capire quale saranno le risposte della ditta. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la frazione di Valcanneto che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione con il proprio comitato di zona guidato dalla presidente, Antonella Temperini.

