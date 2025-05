CIVITAVECCHIA – Il prossimo 6 giugno si terrà il Civitavecchia Pride 2025, il primo vero Pride cittadino. Una manifestazione che, come spiegano gli organizzatori, vuole andare oltre la semplice celebrazione, per diventare spazio di partecipazione e affermazione dell’orgoglio in tutte le sue forme. La giornata sarà animata da musica, interventi e momenti di riflessione, ma soprattutto da una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. Madrina d’eccezione dell’evento sarà Eva Grimaldi, che salirà sul palco insieme alla sua compagna, l’attivista Imma Battaglia. Il Civitavecchia Pride 2025 nasce da un lungo lavoro di preparazione e dalla collaborazione tra associazioni e attivisti locali. Lo scorso anno, una prima marcia tra le vie della città aveva già visto una partecipazione straordinaria, ma quest’anno l’evento punta a crescere ulteriormente, approdando in piazza per dare ancora più voce e spazio alla comunità LGBTQIA+ e ai suoi alleati. Per rendere possibile tutto questo, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. I contributi raccolti serviranno a coprire i costi organizzativi, dai permessi al palco, dal service audio alla sicurezza, oltre alla produzione di materiali informativi. "Anche una piccola donazione può fare la differenza", spiegano gli organizzatori. "Con il tuo contributo, ci aiuti a creare uno spazio sicuro e festoso per tutti e a dimostrare che l’amore è una forza che unisce".

©RIPRODUZIONE RISERVATA