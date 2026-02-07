LADISPOLI - «Siamo con loro, è un onore che siano alle Olimpiadi di Milano-Cortina e che ci rappresentino». Il sindaco Alessandro Grando incoraggia i due assi del pattinaggio di velocità su ghiaccio, Francesca Lollobrigida, oggi in gara nei 3.000 nel giorno del suo 35° compleanno e Daniele Di Stefano, che ne compirà 27 il 12 febbraio. «Auguriamo ad entrambi di raggiungere dei traguardi importanti – prosegue Grando - e siamo convinti che ci regaleranno immense emozioni». Si accorda pure il consigliere e delegato ai Rapporti con le Federazioni Sportive. «L’impegno di questa amministrazione comunale – dice Stefano Fierli - continua per avere sempre più impianti e questo stimolo passa anche per quei concittadini orgoglio che raggiungono grandi traguardi. Un grazie speciale per portare in parte anche un po’ di Ladispoli ai Giochi».

