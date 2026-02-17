Sant’Angelo e Roccalvecce restano isolate. Preoccupa la situazione legata ai movimenti franosi. E’ in corso un costante monitoraggio tecnico da parte del Comune dell’area coinvolta dai movimenti franosi che hanno interessato le due frazioni. L’amministrazione comunale sottolinea che qualora i fatti si fossero limitati alla caduta degli alberi verificatasi in un primo momento, la strada di collegamento tra Magugnano e Roccalvecce sarebbe già stata aperta. Tuttavia, con l’ultimo smottamento il quadro si è aggravato: non si tratta più di un intervento puntuale, ma di una situazione complessa che nulla ha a che fare con la manutenzione ordinaria dell’area. Il dissesto ha riguardato l’intero versante della collina, con uno scivolamento stimato di circa 10 centimetri che ha interessato non solo la sede stradale ma anche il campo sottostante fino a raggiungere il fosso a valle. Dalla parte opposta della vallata si è registrato un ulteriore movimento del terreno. Le verifiche tecniche hanno evidenziato, inoltre, la formazione di altre tre frane, di cui una di rilevante entità, con uno scivolamento di circa 15 metri che ha trascinato con sé anche alberature.

Le analisi geologiche effettuate indicano che non è possibile procedere con interventi tampone immediati. Bisognerà attendere che il terreno si asciughi per poter operare con efficacia. Attualmente, la composizione della sede stradale risulta particolarmente critica e richiede la massima cautela.

L’amministrazione comunale ha già predisposto un piano di lavoro articolato in più fasi, finalizzato a individuare le modalità operative più adeguate e sostenibili per il ripristino dell’area. La popolazione sarà costantemente informata.

Si informa inoltre che una parte significativa degli scivolamenti interessa aree private. In tali casi, qualora si rendesse necessario e nel rispetto della normativa vigente, il Comune procederà con interventi in danno per garantire la tutela della pubblica incolumità. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, assicurando aggiornamenti costanti alla cittadinanza e adottando ogni misura utile alla messa in sicurezza del territorio.