CIVITAVECCHIA – Il Maschio Michelangelo, storico torrione ottagonale del Forte che domina il porto di Civitavecchia, si prepara a una nuova vita grazie a un importante intervento di manutenzione straordinaria finanziato con oltre 332mila euro. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città uno dei suoi simboli più iconici, trasformandolo in uno spazio museale moderno, accessibile e sicuro. Il progetto, inserito nel Piano straordinario per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale, prevede interventi mirati per superare le criticità strutturali e impiantistiche che oggi ne limitano la fruizione. In particolare, si interverrà su impianti elettrici e antincendio, scale d’accesso, intonaci, vetrine espositive e barriere architettoniche. È prevista anche la realizzazione di un montascale o elevatore, così da garantire l’accessibilità a tutti i livelli. Il piano rialzato sarà destinato a ospitare mostre temporanee e uno spazio multimediale, mentre ai piani superiori sarà riallestita l’attuale esposizione museale dedicata al mare e alle attività portuali. Il cantiere durerà 180 giorni. Un investimento importante che si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione culturale e turistica del waterfront cittadino.

