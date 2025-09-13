FIUMICINO - Con un Decreto ufficiale, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fiumicino 3000, la nuova fondazione creata per supportare l’Ente locale in un ampio ventaglio di settori strategici, tra cui la pianificazione istituzionale, urbanistica, edilizia, ambientale, del mare, infrastrutturale per la mobilità, innovazione, sportiva, ricreativa, sociale, culturale e nelle economie circolari.

A seguito di un bando pubblico che ha ricevuto 24 proposte di grande qualità, il Sindaco ha scelto tre personalità di alto profilo per ricoprire i ruoli chiave della Fondazione, che avrà il compito di perseguire l’avvio e la realizzazione di progetti innovativi e di ampio respiro per la comunità.

I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono: il Professor Avv. Enrico Michetti, Fondatore della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, sarà il Presidente della Fondazione Fiumicino 3000.

L’Ingegnere Massimo Sessa, Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L’Avvocato, Luciano Francesco Marranghello, giurista di alto profilo, con un’esperienza consolidata sul territorio. Le attività svolte saranno a titolo gratuito, in linea con la missione della Fondazione di promuovere l'interesse pubblico e il benessere della comunità locale.Si dà ufficialmente avvio alla fase esecutiva di Fiumicino 3000, che proseguirà con la firma dell'atto costitutivo davanti al notaio, rendendo così la fondazione pienamente operativa.

«Con la nomina di queste figure di grande prestigio e competenza, siamo pronti a dare vita a un progetto che contribuirà al miglioramento del nostro territorio sotto molteplici aspetti. - dichiara il Primo Cittadino. - Fiumicino 3000 sarà un punto di riferimento per la pianificazione e l'innovazione, e siamo certi che grazie all’impegno e alle capacità dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, raggiungeremo risultati concreti e duraturi per la nostra comunità».

