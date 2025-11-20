OSTIA -Follia a Ostia dove una donna ha cercato di darsi fuoco.
Il motivo starebbe nella non accettazione del fatto che il figlio avesse una relazione sentimentale con una ragazza italiana.
Protagonista dell’episodio è stata una cittadina egiziana di 60 anni, da tempo residente a Ostia, sul litorale romano, che ha minacciato di darsi fuoco in strada in via Costanzo Casana.
A intervenire un passante. Sul posto la polizia che l’ha trovata in possesso di due buste piene di acido muriatico.
La 60enne, ricoverata in Psichiatria all’ospedale Grassi di Ostia, è stata arrestata per stalking.
Il marito ha riferito che la donna, con problemi psichiatrici, da almeno cinque anni osteggia la relazione fra il figlio 25enne e la ragazza sua coetanea, minacciando la giovane a più riprese.
Una storia di cui è al corrente anche il padre della ragazza che ha deciso di denunciare.
