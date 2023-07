Clarissa Montagna

FIUMICINO - Rombo di motori e strade “scambiate” per piste di Formula 1… «Andavano minimo a 150 chilometri orari!»: è la segnalazione di un residente della zona, che sorge nel cuore di Isola Sacra, dove anche altri residenti sono scesi in strada allarmati.

«Non riuscivamo a dormire e di insieme ad altri residenti siamo usciti per vedere cosa stava succedendo – racconta uno dei residente della zona -. Quello che abbiamo visto ci ha preoccupato e non poco: dei ragazzi a bordo di una Lamborghini correvano come pazzi avanti e indietro, facendo sorpassi avventati». Sono tanti, infatti, i residenti che si sono riversati in strada allarmati dal rombo dei motori e dall’eccessiva velocità.

«La cosa peggiore - prosegue il residente - è che, nonostante le nostre sollecitazioni a fermarsi, gli stessi abbiano continuato. Perché deve accadere sempre qualche tragedia prima di intervenire?

Quanto accaduto a Casal Palocco non è servito a nulla?».

La tragedia diCasal Palocco ha, infatti, scovolto l’intera comunità e il problema dela velocità per strada fa paura.

Stando a queste segnalazioni, oltre ad un video ripreso dai residenti, ce ne sarebbe anche un altro che sta girando sui social e che testimonia la corsa.

Non vi è dubbio che quello che occorre è un maggiore controllo da parte delle Forze dell’ordine: servono più pattuglie, perché altrimenti zone come questa possono trasformarsi in una terra di nessuno, minando l’incolumità dei cittadini e aumentando il rischio di incidenti.