FIUMICINO - Dopo il recente cambio di viabilità con la ripresa dei lavori su via Coccia di Morto all’altezza di Focene, un’altra novità cambierà le modalità di circolazione dei veicoli: da giovedì 6 luglio 2023 sarà invertito il senso di marcia su via dei Nautili.

Tale strada, sempre a senso unico, prima permetteva l’ingresso a Focene, tornando indietro dalla nuova rotonda all’intersezione con via Consorzio Focense e via Coccia di Morto . Ora, con l’inversione del senso di marcia, diventerà un’altra via attraverso la quale si potrà solo uscire dalla località, svoltando a destra ed immettendosi su via Coccia di Morto.

Gli interventi in corso sono finalizzati al completamente delle due rotatorie (già entrate in funzione) ed al completamento della pista ciclabile. Prosegue, intanto, il “dibattito” sui social tra i residenti: alcuni sono favorevoli alla nuova viabilità, mentre altri la considerano pericolosa ed un’ulteriore causa dell’aumento del traffico nei weekend.

La nuova viabilità, infatti, aveva già messo in allarme i residenti della località con dei cambiamenti radicali: per entrare dentro Focene, ora si deve passere per via dei Polpi usando la prima piccola rotatoria, oppure arrivare fino alla seconda che si trova all’intersezione tra via Consorzio Focense e via Coccia di Morto. Da lì si può proseguire per entrare a Focene nord, oppure tornare indietro sulla carreggiata in direzione Fiumicino, dove si potrà poi svoltare (oltre che in via Consorzio Focense) anche in via delle Pinne.

Altra variazione riguarda via delle Patelle: il senso unico è rimasto invariato, da lì si può, quindi, solo uscire da Focene, ma per immettersi su via Coccia di Morto è obbligatorio svoltare a destra.

I cittadini, con questa nuova modalità di circolazione dei veicoli, lamentavano il fatto che, soprattutto nei weekend esitivi in cui i romani e non solo si riversano sulle spiagge del litorale per trascorrere le giornate al mare, le uniche vie d’uscita da Focene fossere via Consorzio Focense e via delle Patelle: strada che rimanevano completamente intasate con code chilometriche di auto bloccate nel traffico per immettersi su via Coccia di Morto. Ora, con l’inversione di marcia, via dei Nautili si va ad aggiungere a queste altre due strade che permetteranno di uscire dalla località.

Da verificare, in seguito, saranno gli effetti (positivi o negativi) sul traffico locale