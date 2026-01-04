Più che il pallone è stata la pioggia la protagonista oggi della gara di serie D girone G tra Flaminia Civita Castellana e Real Monterotondo. Il maltempo ha condizionato non tanto e non solo il campo da gioco ma soprattutto la presenza degli spettatori in tribuna. In particolare in tribuna stampa ha piovuto per tutta la durata della partita complice.

La pioggia battente e il vento oltre a qualche evidente problema alla copertura hanno creato non pochi problemi ai giornalisti e ai tifosi che alla fine sono rimasti tutti in piedi e con gli ombrelli aperti. Pare che il problema non sia nuovo e che da almeno un paio di mesi sia stato segnalato all'amministrazione comunale ma a tutt'oggi non è stato risolto.