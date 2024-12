FIUMICINO – Vasto incendio all’interno di un capannone di un’azienda agricola a Fiumicino. Ad andare in fiamme le balle di fieno e un mezzo agricolo. Alcuni residenti, sui social, hanno detto di aver sentito prima un forte boato e successivamente la vasta colonna di fumo nero visibile anche da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono prontamente intervenute la squadra 26A dei vigili del fuoco e due autobotti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco sono ancora a lavoro sul posto per domare per fiamme e mettere in sicurezza la zona. Presente anche la Polizia stradale.