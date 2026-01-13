FIUMICINO - Incremento del Fondo del salario accessorio di 200 mila euro mediante l’attuazione del “Decreto PA”, attivazione del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità interne all’Ente. Sono questi i principali punti dell’intesa definitiva sulla ripartizione del salario accessorio del Comune di Fiumicino, sottoscritta oggi dalla Cisl Fp, dalle RSU e dalle altre O.S. insieme all’amministrazione comunale.

«Esprimo a nome mio e di tutta la federazione - afferma Antonio D’Agostino, responsabile territoriale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti - grande soddisfazione per il positivo accordo raggiunto presso il Comune di Fiumicino, tra i migliori di tutti quelli che stiamo sottoscrivendo in tutto il territorio della Città Metropolitana di Roma, che introduce importanti misure a favore del personale dipendente e rappresenta un passo in avanti significativo nelle politiche di valorizzazione del lavoro pubblico. Grazie al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal Decreto PA, come fortemente sollecitato dalla Cisl Fp, l’Ente ha scelto di incrementare il fondo del salario accessorio, ampliando di 200 mila euro le risorse destinate al riconoscimento delle competenze e dell’impegno di tutte le categorie professionali, senza intaccare le capacità assunzionali».

“Particolarmente innovativo – prosegue D’Agostino - è il finanziamento del welfare aziendale: Fiumicino è infatti tra i primissimi comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale ad introdurre nel 2025 questo strumento, con l’obiettivo di avviare una polizza sanitaria, o comunque interventi a sostegno delle famiglie dei lavoratori, con beneficio di tutto il personale. Si tratta di una scelta di grande valore, capace di dimostrare una visione amministrativa moderna e attenta al benessere organizzativo, e che ora nel 2026 troverà attuazione mediante uno studio di fattibilità ed un ulteriore finanziamento nel fondo del prossimo anno, che abbiamo chiesto di discutere già nei primissimi mesi dell’anno. Ci teniamo inoltre a sottolineare che siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 114 mila euro per l’attivazione per il 2025 dei differenziali stipendiali (progressioni economiche), con un impegno a finanziarne altrettante per il 2026. Oltre a ciò si è ottenuta una concreta valorizzazione della produttività collettiva e individuale, con un incremento economico rispetto all’anno precedente e l’aumento del finanziamento per le indennità di condizioni lavoro, quali il servizio esterno per la Polizia Locale, il rischio per gli operai e per i servizi sociali, oltre ad adeguare le indennità di reperibilità. Infine, dopo aver proceduto ad un significativo numero di progressioni verticali, viene aumentato il fondo per le Elevate Qualificazioni, che permetterà l’istituzione di nuove figure, e vengono finanziati diversi progetti con somme derivanti da entrate esterne, quindi fuori del tetto del salario accessorio.”

«Ci teniamo, come Cisl Fp, a fare i complimenti dapprima al Sindaco Baccini, al Segretario comunale, alla Dirigente alle risorse umane ed economiche ed all’Amministrazione comunale, che hanno dimostrato con i fatti l’impegno nel voler investire sulle persone e nel miglioramento dei servizi, riconoscendo il ruolo centrale del personale dipendente nel funzionamento dell’ente, attraverso l’aumento del fondo del salario accessorio. L’introduzione del welfare aziendale anticipa temi che la Cisl Fp porterà avanti nel 2026 insieme alla piena applicazione delle novità previste dal nuovo contratto nazionale.

È questa la direzione che riteniamo più giusta: una pubblica amministrazione locale capace di investire sulle persone, di utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Ringraziamo inoltre i nostri componenti eletti nella RSU Stefania Biselli, Cira Dolente, Salvatore Marino, Camilla Massimini e Silvia Mattei per l’eccellente lavoro che quotidianamente svolgono insieme al dirigente sindacale aziendali sempre presente nelle trattive Francesco Caperna».

