BAGNOREGIO – Si spaccia per carabiniere e tenta di rapinare un cittadino. E’ accaduto lunedì a Bagnoregio dove, grazie alla prontezza d’azione e alla professionalità del comandante Marco Foti, supportato dalla centrale operativa, è stato possibile scongiurare conseguenze più gravi e garantire ancora una volta la sicurezza della nostra comunità. A riferirlo, sui canali social, il sindaco Luca Profili, che esprime un sentito ringraziamento all’Arma dei carabinieri. «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al comandante della stazione locale, Marco Foti, e a tutti i suoi uomini, per il tempestivo e decisivo intervento che ha permesso di sventare un tentativo di rapina ai danni di un cittadino, messo in atto da un finto carabiniere - scrive il primo cittadino bagnorese -. Grazie alla prontezza d’azione e alla professionalità del personale, supportato dalla centrale operativa - aggiunge il sindaco - è stato possibile evitare conseguenze più gravi e garantire ancora una volta la sicurezza della nostra comunità».

«Questo episodio dimostra quanto sia fondamentale la fiducia e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: segnalare ogni attività o proposta sospetta è un gesto di responsabilità che contribuisce alla tutela di tutti - prosegue Profili -. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, rivolgo un sentito grazie al Comandante Foti e a tutta la Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Bagnoregio per l’impegno, la presenza costante e la dedizione con cui ogni giorno garantiscono la serenità dei nostri cittadini», conclude Profili.

