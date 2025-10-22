TARQUINIA – Anche il Comune di Tarquinia interviene sull’importante finanziamento regionale di 500mila euro ottenuto per migliorare la viabilità e la mobilità del Lido.

“Intervenire sul Lido rappresenta per noi una scelta politica e strategica precisa – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –, perché la riqualificazione della località balneare costituisce una concreta opportunità di sviluppo per l’intera economia tarquiniese.”

La visione dell’amministrazione comunale è chiara e coerente: un ampio programma di interventi che comprende la riqualificazione di tutto il lungomare e che vede il potenziamento della rete fognaria, per un investimento di oltre 2 milioni di euro; il rifacimento delle strade per ulteriori 550mila euro, oltre ai 180mila già spesi per i lavori di messa in sicurezza di via di Porto Clementino e viale Mediterraneo a inizio estate. A questi si aggiungono i reinterri e le manutenzioni delle aree destinate a parcheggi e la cura del verde pubblico.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato – conclude il sindaco Sposetti –, che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la capacità della nostra amministrazione di cogliere le opportunità di finanziamento disponibili e di presentare progetti concreti, credibili e ben strutturati”.

