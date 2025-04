TARQUINIA - In occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, in programma dal 1° al 4 maggio a Tarquinia Lido, l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Sposetti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti parificati e gli asili nido, presenti sul territorio comunale, per i giorni 3 e 2 maggio.

