Paura oggi pomeriggio per un incendio divampato in località Castel Ghezzo, a nord della strada provinciale Dogana, tra Montalto di Castro e Tuscania, all’interno di un capannone agricolo adibito a fienile. Un immobile di 1400 metri quadrati.

Dato l’allarme, l’intervento dei soccorritori è stato tempestivo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, una squadra dalla sede centrale di Viterbo e un’autobotte, per un totale di 12 persone che hanno lavorato per tutto il pomeriggio. Con loro anche due squadre di protezione civile.

Grazie alla rapidità d’azione, l’incendio è stato circoscritto al solo capannone, evitando che le fiamme si propagassero alle altre strutture dell’azienda agricola. Nonostante ciò, la struttura coinvolta è andata completamente distrutta.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.