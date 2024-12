CERVETERI – Venti ettari della macchia mediterranea in fumo, a rischio abitazioni e anche un canile. Alla fine tutto è andato per il meglio grazie ad un maxi intervento per spegnere l’incendio scoppiato nel pomeriggio di martedì in via Castel Campanile, nella frazione de I Terzi. Oltre alle squadre della protezione civile comunale e dei vigili del fuoco di Cerveteri e Bracciano, sono arrivati due elicotteri e un canadair che hanno fatto avanti e dietro. L’azione si è conclusa in serata. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ne ha risentito un po' la circolazione stradale ma tutto sommato non si sono verificati blocchi al traffico.

L’ALLARME

Si ragiona sul perché. Il numero degli incendi è troppo elevato per non pensare ai piromani ma dietro c’è anche la disattenzione degli stessi residenti che potrebbero aver acceso dei piccoli roghi per disfarsi magari di sterpaglie e qualche rifiuto. Un incendio era scoppiato invece di mattina nella località del Sasso, sempre a Cerveteri e un altro ancora il giorno precedente nell’area San Paolo precisamente in via Casale del Ferraccio. I volontari etruschi erano stati attivati dalla Sala Operativa Regionale.

