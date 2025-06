Il Coordinamento Roma Nord della FIADEL esprime piena solidarietà al circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, la cui sede è stata oggetto, nella notte tra il 18 e il 19 giugno, di un grave atto vandalico: ignoti hanno danneggiato e fatto a pezzi l’insegna del partito.

“Un gesto inaccettabile che offende non solo un partito politico democraticamente riconosciuto, ma l’intero tessuto civile del nostro territorio. In un Paese fondato sulla libertà e sul pluralismo democratico, ogni atto volto a colpire la libera espressione delle forze politiche e sindacali rappresenta un attacco diretto ai valori costituzionali sanciti dagli articoli 49 e 39 della Costituzione, che tutelano il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti e sindacati per concorrere democraticamente alla vita del Paese”.

“Rivolgiamo – conclude il coordinamento Roma Nord della Fiadel – un appello a tutte le forze democratiche locali – istituzioni, associazioni, rappresentanze politiche e sindacali – affinché condannino senza ambiguità questo gesto vile, riaffermando il valore del confronto civile e del rispetto reciproco, pilastri imprescindibili di ogni comunità democratica.