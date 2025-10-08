MONTALTO - Sono previsti in questi giorni, presso la Provincia di Viterbo, importanti tavoli di confronto dedicati al tema del dimensionamento scolastico. Alta l’attenzione sul futuro dell’istituto alberghiero di Montalto di Castro che i più vorrebbero accorpato all’istituto Cardarelli di Tarquinia.

«Come Forza Italia Montalto di Castro, seguiamo con grande attenzione questi incontri - spiegano gli azzurri castrensi - consapevoli dell’importanza che le decisioni assunte avranno sul futuro delle nostre scuole e, in particolare, sull’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro, una realtà formativa di eccellenza per tutto il territorio».

«Auspichiamo che la Provincia di Viterbo mantenga gli impegni presi - scandiscono da Forza Italia - anche in occasione dell’incontro che si è tenuto a Montalto di Castro lo scorso 28 marzo in occasione del sopralluogo effettuato presso l’istituto alberghiero, alla presenza dei referenti politici e tecnici della Provincia stessa. In quell’occasione erano state confermate la volontà di mantenere e potenziare l’Istituto; la realizzazione di una nuova palestra e la destinazione dei fondi derivanti dalla vendita della caserma di Pescia Romana al miglioramento della scuola».

«Come Forza Italia di Montalto e Pescia, ribadiamo con forza la nostra posizione - dicono dal partito del vicepremier Tajani - l’Istituto Alberghiero rappresenta un pilastro fondamentale per la formazione dei giovani e per lo sviluppo turistico ed enogastronomico del territorio. Vogliamo far crescere questa scuola, renderla sempre più moderna, attrattiva e centrale per il futuro del nostro comprensorio. In tale ottica, come già ribadito, auspichiamo che l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro venga accorpato all’Istituto “Cardarelli” di Tarquinia, come per altro sostenuto anche dalla Provincia, così da rafforzarne l’offerta didattica e consentire una gestione più efficiente e coordinata dell’intero percorso formativo, nell’interesse degli studenti e delle famiglie».

«Confidiamo quindi che nei tavoli tecnici e istituzionali di questi giorni, entro la fine di ottobre, vengano portati avanti tutti gli impegni presi con lo scopo di rafforzare e potenziare l’Alberghiero di Montalto di Castro - concludono da Forza Italia - Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione e a lavorare, con spirito costruttivo, per garantire un futuro solido all’istituto e ai nostri studenti. Un sentito ringraziamento al presidente Romoli, per la disponibilità dimostrata e a tutto il corpo docente per la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno portano avanti un progetto educativo di grande valore per la nostra comunità».

