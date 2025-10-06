CIVITAVECCHIA – A distanza di qualche settimana dall’approvazione del nuovo regolamento della mensa scolastica, l’Amministrazione comunale ha annunciato la conferma anche per quest’anno degli sconti sulle tariffe destinati al secondo e terzo figlio, una misura che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e che punta a garantire la piena accessibilità al servizio di refezione.

Un provvedimento che, se letto alla luce delle settimane appena trascorse, appare come il risultato non solo di una scelta politica della maggioranza, ma anche del lavoro di stimolo e pressione esercitato dall’opposizione. Già durante il lungo Consiglio comunale che aveva portato all’approvazione del regolamento, la consigliera Simona Galizia (Fratelli d’Italia) aveva ottenuto con un emendamento la possibilità per l’Amministrazione di deliberare rimborsi parziali delle tariffe, ricordando come fosse necessario affiancare al quadro normativo strumenti politici immediati per sostenere le famiglie. Anche altri interventi dell’opposizione, dai tre emendamenti di Mirko Mecozzi (Lista Grasso) fino alle ripetute sollecitazioni dei consiglieri di centrodestra, hanno contribuito a incalzare la maggioranza su un tema che tocca direttamente la quotidianità dei cittadini. Oggi, con la conferma degli sconti per i fratelli, l’Amministrazione recepisce quel messaggio e compie un passo che va esattamente nella direzione indicata dalle minoranze: garantire equità e accessibilità al servizio, alleviando il peso economico soprattutto alle famiglie numerose.

La decisione, sottolinea il Pincio, ha anche un impatto occupazionale positivo: mantenere gli sconti favorisce le adesioni al servizio e contribuisce alla stabilità dei lavoratori impiegati, scongiurando riduzioni orarie e aprendo persino alla possibilità di potenziare la refezione in vista dell’aumento dei plessi scolastici a tempo pieno. «Abbiamo voluto confermare una misura di equità e sostegno sociale – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti – perché la mensa non è solo un servizio, ma un momento educativo e di crescita per i bambini, e una garanzia di serenità per famiglie e lavoratori. Ringrazio la Commissione competente per l’approfondito lavoro svolto, in particolare la presidente Lecis, per la collaborazione e la sensibilità dimostrata su un tema così importante».