Poteva costare salato un momento di disattenzione a una donna che ieri mattina ha conferito per errore un sacchetto contenente denaro e gioielli all’interno di un cestino gettacarte del centro storico di Viterbo.

Non appena la signora si è accorta dell’errore, si è recata dai carabinieri e ha avvisato la Viterbo Ambiente. Intercettato il mezzo impegnato nel servizio ordinario di raccolta di zona, si è provveduto al controllo dei rifiuti prelevati fino a quel momento ed è stato rinvenuto il sacchetto smarrito.

La riconsegna è avvenuta presso la stazione carabinieri con grande commozione da parte della signora che ha ringraziato Viterbo Ambiente e il personale dell’Arma per l’intervento andato a buon fine per effetto della tempestiva attivazione delle procedure del caso.

Per la disavventura a lieto fine, qualcuno dei presenti ha suggerito alla donna di recarsi al Monastero di Santa Rosa per accendere una candela e porgere una preghiera.