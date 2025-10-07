CIVITAVECCHIA – Ancora una volta Civitavecchia si conferma snodo nevralgico nel traffico di droga che attraversa il Paese. Le recenti operazioni delle forze dell’ordine, anche quelle partite a centinaia di chilometri di distanza, finiscono infatti per toccare il porto e la città, portando con sé arresti, perquisizioni e sequestri.

L’ultima indagine in ordine di tempo è quella dei Carabinieri, denominata “Termine”, un’operazione partita dalla Sardegna e che ha visto coinvolti oltre quattrocento militari impegnati su più fronti. Il bilancio è imponente: più di sessanta persone indagate, settantuno provvedimenti eseguiti tra misure cautelari e notifiche, e decine di perquisizioni in varie regioni italiane.

L’eco dell’inchiesta è arrivata fino a Civitavecchia, dove nella mattinata di lunedì sono state fermate due persone di origine sarda. Si tratta di un uomo residente da tempo in città e di un autotrasportatore, intercettato dai Carabinieri al porto proprio mentre stava sbarcando da un traghetto proveniente dall’isola. Un ulteriore tassello che conferma come lo scalo civitavecchiese, snodo strategico per i collegamenti con la Sardegna e la Spagna, resti un punto sensibile per il passaggio di sostanze stupefacenti.

Ma non è tutto. In parallelo, anche la Polizia di Stato ha messo a segno una significativa operazione di contrasto al traffico di droga tra il litorale romano e le periferie della Capitale, riuscendo a sequestrare venti chili di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, gli agenti del commissariato di Civitavecchia hanno rintracciato e trasferito nel carcere di Borgata Aurelia un uomo condannato in via definitiva a oltre quattro anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti.

Le due operazioni, seppur distinte, disegnano un quadro chiaro: Civitavecchia continua a essere un crocevia strategico nei traffici di droga, un punto d’incontro tra le reti criminali del centro Italia e quelle isolane. Un fenomeno che preoccupa le forze dell’ordine e le istituzioni, chiamate a intensificare controlli e attività investigative per contrastare un sistema che, nonostante gli arresti e i sequestri, mostra ancora ramificazioni profonde e diffuse.

