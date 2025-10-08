CIVITAVECCHIA – Il vicepresidente del Consiglio comunale, Giancarlo Frascarelli, ha puntato il dito contro l’amministrazione Piendibene in merito alla presenza di persone costrette a vivere in tende nei pressi della stazione ferroviaria. Una vicenda che l’esponente di Fratelli d’Italia definisce “simbolo dell’inerzia istituzionale” e che, a suo giudizio, sarebbe stata affrontata in modo inadeguato dagli uffici comunali.

Frascarelli, in una lettera indirizzata al sindaco Marco Piendibene, denuncia “la pratica inaccettabile” con cui, “per disposizione della Polizia Locale e di un amministratore della partecipata Csp”, le tende sarebbero state semplicemente spostate di pochi metri, dal piazzale della stazione al parcheggio Feltrinelli. «Non si può pensare di risolvere un problema complesso – scrive – limitandosi a spostarlo. Così si alimenta solo ulteriore degrado e si calpesta la dignità di chi già vive ai margini della società». Il vicepresidente del Consiglio attacca duramente la giunta Piendibene, accusandola di incoerenza politica e di totale assenza: «Da un lato ci si proclama di sinistra e si partecipa a manifestazioni in favore dei profughi – dall’altro si ignora il dramma delle tendopoli che sorgono a pochi metri dal Comune. È una contraddizione intollerabile e offensiva nei confronti dei nostri concittadini più fragili».

Oltre alla lettera, Frascarelli ha presentato anche un’interrogazione urgente per chiedere al sindaco se fosse a conoscenza dello spostamento, se abbia verificato le condizioni dei senza dimora e quali provvedimenti intenda adottare. Le testimonianze raccolte dagli stessi interessati, infatti, parlano di una nuova sistemazione ancora più problematica, con rifiuti e degrado igienico-sanitario che rendono la situazione “inqualificabile e non rispettosa della dignità umana”

«Civitavecchia merita rispetto e amministratori capaci di affrontare i problemi reali della comunità – conclude Frascarelli – occorre un piano serio di intervento, prima che si arrivi a un vero dramma sociale».