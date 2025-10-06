CIVITAVECCHIA – Nulla di fatto dall’incontro in Asl Roma 4 tra la direttrice generale Rosaria Marino e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil sul caso Oss Nuova sair e i lavoratori si preparano allo sciopero. Ieri pomeriggio le parti sociali hanno incontrato i vertici dell’azienda sanitaria locale nella sede di via Terme di Traiano dove una nutrita delegazione degli 80 operatori che rischiano di rimanere senza lavoro a causa della fine dell’appalto si è riunita in un sit-in molto nutrito in attesa di conoscere l’esito dell’incontro. Una vertenza che sabato è giunta anche all’attenzione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ha ascoltato i lavoratori in presidio, promettendo di trovare una soluzione alla vicenda che coinvolge circa 80 famiglie e che rischia di mettere in seria difficoltà la vita ospedaliera, sia del San Paolo che del Padre Pio. Nel corso della riunione la direttrice generale dell’Asl Roma 4 ha confermato la possibilità di una proroga tecnica per traghettare i servizi oltre la scadenza di novembre verso una soluzione più stabile ma al momento non ci sono ancora certenze essendo saltato l’incontro atteso con la dirigenza della Direzione regionale Salute, rinviato alla prossima settimana. Informate le maestranze, Cgil, Cisl e Uil annunciano la proclamazione dello sciopero, probabilmente già in giornata. Cresce l’incertezza nei reparti e per la prossima settimana si attende un incontro che sarà risolutivo per la vertenza, altrimenti i lavoratori sono pronti alla battaglia. Si parlerà anche degli amministrativi Acapo con 69 posti a rischio.

