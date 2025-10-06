TARQUINIA - Di norma non si può oltrepassare una linea bianca continua perché rappresenta un divieto, tanto più che dopo questa linea c'è uno spazio dove c'era (o c'è) la pista ciclabile (ora non è più colorata di rosso ,ma è asfaltata).

Tutto questo avviene in viale Porto Clementino al Lido dove per colpa delle macchine parcheggiate in divieto, pedoni e ciclisti sono stati costretti a circolare in mezzo alla strada.

«Aspettiamo che succede qualcosa oppure cominciamo a fare le multe? - chiedono i cittadini - L'errore non è di chi ci parcheggia ma di chi ha fatto i lavori ormai da più di 3 mesi che ancora non ha ripristinato le strisce della ciclabile; dimostrazione dell'indolenza che questa amministrazione ha nei riguardi del Lido».

