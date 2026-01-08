ALLUMIERE - Si è svolto nel pomeriggio del 6 gennaio l’atteso evento dedicato all’Epifania ad Allumiere, che anche quest’anno ha richiamato numerosi bambini e famiglie. L’iniziativa, organizzata dalla proloco in collaborazione con il Comune di Allumiere con il contributo della Regione Lazio e il supporto delle realtà locali coinvolte, La riuscita festa ha confermato l’importanza di mantenere vive le tradizioni popolari, anche di fronte alle difficoltà.

A causa delle condizioni meteo avverse e del rischio di precipitazioni nel pomeriggio l’intero programma è stato spostato da piazza della Repubblica all’atrio del Palazzo Camerale: una decisione presa in via precauzionale che ha permesso il regolare svolgimento di tutti gli spettacoli previsti, garantendo sicurezza e continuità all’evento. Il pomeriggio si è aperto alle ore 15 con baby dance, giochi e lo spettacolo delle bolle di sapone giganti, che ha subito coinvolto i più piccoli in un’atmosfera colorata e festosa. Alle 15.30 è stata la volta dello spettacolo dei clown Didy e Carlotta che con comicità, improvvisazione e interazione diretta con il pubblico hanno regalato momenti di autentico divertimento, strappando sorrisi non solo ai bambini ma anche agli adulti presenti. Il momento più atteso è arrivato alle ore 16 con l’ingresso della Befana, accolta dall’entusiasmo generale. A bordo del suo caratteristico trenino, la simpatica protagonista della giornata ha distribuito caramelle e zucchero filato, trasformando l’atrio del Palazzo Camerale in un luogo di magia e sorpresa, nel pieno spirito dell’Epifania. Nonostante il rammarico per il meteo poco favorevole la partecipazione è stata calorosa e sentita. «Un ringraziamento particolare va alla compagnia circense Didy & Carlotta per la professionalità e l’energia portata in scena - spiegano gli organizzatori - ai bambini che hanno animato la festa con la loro presenza e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento». Allumiere ha così salutato le festività natalizie con un appuntamento semplice ma ricco di significato, dimostrando ancora una volta come la comunità sappia fare squadra per offrire momenti di condivisione e gioia. «L’augurio è di ritrovarsi presto per nuove iniziative - concludono gli organizzatori - con un meteo più clemente e lo stesso entusiasmo».

