SANTA MARINELLA - Festa di solidarietà alle Suore Carmelitane di S. Teresa del Bambin Gesù. L’iniziativa, che si è svolta nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di adulti e bambini, in un clima giocoso e ricco di sorprese. Dopo un primo momento di benvenuto da parte delle Suore, la festa è stata animata dalla trascinante musica celtica della Groot Band composta da Paolo Bernardini, Francesco Ceccarelli, Mauro Crisostomi, Giuseppe Fortunato e Giuseppe Frignani. La presenza dei re magi ha sorpreso tutti i presenti, ed i bambini hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della Befana, che ha distribuito dolcetti con grande generosità ed ha trascinato i piccoli in giochi e danze. Giuseppe Fortunato e Giuseppe Frignani hanno poi stupito con una bella esibizione di zampogna e ciaramella con le quali hanno intonato le tradizionali musiche natalizie.

“Il Centro Missionario ha una serie di iniziative aperte alla cittadinanza come, ad esempio, un sostegno allo studio per i bambini e i ragazzi o un corso di cucito e piccole riparazioni per gli adulti, tutti i giovedì pomeriggio c’è un incontro per le signore che vogliono trascorrere un’oretta in compagnia, svolgiamo visite a domicilio agli anziani e facciamo sostegno psicologico alle coppie in difficoltà – dicono dal Centro - stiamo cercando anche di avvicinarci sempre più ai poveri con confidenza, c’è stata una cena solidale per i vulnerabili e domenica ci sarà una tombolata dedicata a loro. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutte le persone che hanno voglia di dare una mano e per quelle che vorranno usufruire dei nostri servizi che sono naturalmente gratuiti e aperti a tutti”.

