BOLSENA - In occasione della tradizionale Festa delle Ortensie, Bolsena ha ospitato una tre giorni ricca di eventi promossi dall’amministrazione comunale d’intesa con il Comando Provinciale Viterbo. L’iniziativa ha offerto ai visitatori un’occasione unica per conoscere da vicino la storia, i compiti e le attività delle Fiamme Gialle, con un focus, sul settore aereo e le moderne tecnologie in uso. L’evento, ufficialmente inaugurato nel tardo pomeriggio di venerdì 13 giugno, ha permesso ai visitatori, fino a domenica sera, di provare l’ebrezza del volo in elicottero attraverso un apposito simulatore e apprezzare i moderni droni in uso al Corpo. Nelle giornate di sabato e domenica si sono succedute le esibizioni del comparto cinofilo del Corpo proveniente dal Centro di Addestramento di stanza a Castiglione del Lago sul Trasimeno.

Il pubblico presente è stato numerosissimo, oltre ogni aspettativa, e ha assistito all’esibizione del simulatore di volo che in funzione fino alla mezzanotte, messo a disposizione dalla componente aerea del Corpo che ha permesso ai visitatori, fino a domenica sera, di provare l’ebrezza del volo in elicottero nonché apprezzare i moderni droni in uso. Bene anche le fasi relative all’addestramento dei cuccioli destinati ai reparti operativi e delle dimostrazioni pratiche tra cui, ricerca di droga e valuta nella zona espositiva di Piazza Dante Alighieri.

È importante sottolineare che le esibizioni sono e restano un semplice gioco al quale i cani partecipano entusiasti, basandosi sul principio del condizionamento ed apprendimento, formando un binomio inscindibile tra uomo e animale, desiderosi soltanto di fare il pieno di coccole dei visitatori che si entusiasmano vedendo le loro bellissime dimostrazioni. In paziente attesa si sono succedute molti adolescenti provenienti da tutta la provincia, desiderosi di provare, seppur in maniera simulata, l’esaltazione del volo richiedendo notizie su come entrare a far parte delle fiamme gialle. Questa intensa tre giorni, ha permesso di avvicinare sempre di più i cittadini al corpo ed alle istituzioni.

