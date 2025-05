La Lega di Viterbo rende omaggio alle mamme dell’ospedale Santa Rosa: in occasione della festa della mamma, domenica scorsa una delegazione della Lega di Viterbo, guidata dal coordinatore comunale Elisa Cepparotti e Michela Cascioli, consigliere Anci e vice presidente del consiglio comunale di Vetralla, si è recata presso il reparto di ginecologia per portare a tutte loro, e ai loro bambini, un omaggio. «Con questo gesto simbolico, la Lega ha voluto esprimere vicinanza e gratitudine alle donne che stanno vivendo uno dei momenti più significativi della loro vita, sottolineando al contempo l’attenzione e l’impegno che il partito da sempre dedica alle politiche a sostegno della famiglia e della natalità. Essere presenti oggi accanto alle mamme – ha dichiarato Elisa Cepparotti – è un gradito e piacevole momento di condivisione con chi riveste nella nostra società un ruolo così importante come quello delle mamme». «Un ruolo – aggiunge Michela Cascioli - troppo spesso sottovalutato, soprattutto nel passato, ma anche in una società, come quella odierna, che è solita utilizzare per ogni cosa l’esclusivo metro del profitto economico. Una visione in un cui la Lega si adopera per introdurre l’inestimabile valore del contributo che le mamme portano alla nostra società e al nostro domani, promuovendo politiche che mettano davvero al centro la vita, i bambini e il futuro del nostro Paese». La Lega «ringrazia per l’accoglienza cordiale lo staff medico, del quale ci preme ricordare e sottolineare la preziosa vicinanza e assistenza offerta ogni giorno alle neo mamme. Un sentito ringraziamento anche alle famiglie presenti che oggi ci hanno aperto le porte del loro spazio privato, dandoci la possibilità di condividere con loro questi momenti unici e irripetibili delle loro vite, che ci permettono di ribadire, anche attraverso piccoli gesti, l’importanza per il nostro partito dei temi della maternità e del sostegno alla genitorialità».