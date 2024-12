LADISPOLI – Tutto pronto per la Festa del Sacro Cuore pronta a soffiare le sue 32 candeline. Nella parrocchia eventi dal primo al 9 giugno e ce ne sarà per tutti i gusti. Balli, musica, giochi, gastronomia, gemellaggi e preghiera. Si parte l’1 e il 2 giugno con la commedia “Uomo e galantuomo”.

Giovedì 6 alle 18.30 la Santa Messa e alle 21 il concerto “Ri-evoluzione musicale” del maestro Stefano Tomassoni. Il giorno seguente dopo la messa alle 20.30 è prevista la cena comunitaria e alle 21 intrattenimento musicale con le varie etnie del territorio. Sabato 8 giochi e tornei di burraco e in agenda la dimostrazione dei falchi con degli esperti di Orvieto. Alle 21.30 Audiostop presenta “Tali e Quali”, lo show dei sosia con la passerella di cantanti famosi. Il gran finale domenica con l’arrivo dei pony e dei serpenti ma spazio anche all’allevamento delle farfalle. Alle 18.30 nella Santa Messa è previsto l’arrivo del monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Porto Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Alle 21 suona la Fanfara dei carabinieri, poi balli e musica e la tradizionale estrazione della lotteria. Alle 23.15 i giochi pirotecnici caleranno il sipario sulla festa tanto attesa nella parrocchia di via dei Fiordalisi guidata da don Gianni Righetti.

