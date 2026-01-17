Un uomo è rimasto ferito da un fuoco d’artificio ed è stato trasportato al Gemelli di Roma. Il fatto è accaduto ieri sera a Corchiano durante i festeggiamenti di Sant’Antonio abate.

Dopo la messa, la statua del santo è stata portata in processione. come da tradizione, dalla chiesa di sant’Antonio a quella di santa Maria, con sosta in via Napoleone per l’esplosione dei fuochi.

Durante lo spettacolo pirotecnico, per cause ancora in corso d’accertamento, un residuo vagante, come una scheggia, ha colpito uno degli operatori dell’azienda che si stava occupando dello spettacolo stesso.

L’uomo, ultrasessantenne, è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Viste le condizioni dell’uomo, che ha riportato una ferita a una gamba, è stato disposto il trasferimento in ospedale in eliambulanza. Arrivato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico.