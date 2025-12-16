Un uomo è rimasto ferito alla testa da un colpo di fucile durante una battuta di caccia. Il fatto, di cui si è avuta notizia solo ieri, è avvenuto sabato mattina nella zona della Commenda, nel territorio comunale di Montefiascone.

Secondo quanto si è potuto apprendere il cacciatore sarebbe stato colpito accidentalmente da un colpo di fucile esploso da un compagno impegnato nella stessa battuta di caccia alla beccaccia.

L’uomo ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Rosa per le cure necessarie ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con precisione l’accaduto e determinare le cause.

Le indagini sono in corso anche per stabilire eventuali responsabilità.