ALLUMIERE - Cresce sempre di più il movimento attorno al Concorso Letterario "Femminile, plurale” e all’APS omonima. L’associazione, presieduta da Brunella Franceschini che l’ha ideato e promosso, si concentra su temi femminili e “plurale” con un focus sulle donne e sulle loro istanze. L'APS "Femminile, plurale" è attiva in varie iniziative, come il Premio Letterario Allumiere "Femminile, plurale", ma promuove la letteratura femminile anche attraverso incontri con autrici di spessore. L’Aps collinare collabora con la “Casa Internazionale delle Donne”. In sintesi "Femminile, plurale APS" è una APS che promuove la letteratura e l'inclusione femminile, con particolare attenzione alla violenza di genere, come evidenziato dal suo impegno in diverse attività e progetti, inclusi nell'ambito del Premio Letterario Allumiere. Nell’intervista (visibile con il Qr code di fianco) la presidente Franceschini parla dell’associazione, della finale dle Concorso e dei vari appuntamenti letterari.