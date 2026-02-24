Con deliberazione di giunta del 19 febbraio, la Regione Lazio ha approvato un programma di sostegno alle piccole e medie imprese del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento e distruzione di colture in produzione per l’eradicazione di Xylella fastidiosa.

Un intervento importante per Tarquinia, nel cui territorio si era accesso uno dei principali focolai.

La scoperta di piante contaminate dal pericoloso parassita, noto per i suoi effetti devastanti su numerose specie vegetali, aveva infatti reso necessario un intervento fitosanitario mirato, facendo scattare le necessarie misure di contenimento, tra cui l’abbattimento delle piante infette e la creazione di zone cuscinetto da 2,5 chilometri di raggio.

L’attuazione delle misure di eradicazione del batterio, imposte dalla normativa di riferimento vigente, avevano in parte inevitabilmente compromesso la continuità della produzione agricola, con conseguenti danni economici per le imprese interessate.

Da qui, la decisione della Regione Lazio di attivare la concessione degli aiuti previsti dal regime “de minimis”, in modo tale da i fornire un sostegno economico diretto agli operatori colpiti.

La misura, in particolare, concede il riconoscimento di indennizzi, nel limite massimo di 50.000 euro ad impresa, agli operatori o ai proprietari interessati per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

La prossima tappa prevede ora l’emanazione delle direttive per la predisposizione del bando per l’accesso ai contributi da parte della Direzione regionale Agricoltura, la cui gestione competerà poi all’Arsial.

La Regione Lazio con questo intervento dimostra ancora una volta di seguire con grande attenzione le dinamiche del nostro territorio, mettendo in campo risposte concrete grazie al lavoro svolto dall’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, dal Presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli e dal Capogruppo Daniele Sabatini.

