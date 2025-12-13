TARQUINIA - Niente fondi regionali per grandi eventi di spettacolo a Tarquinia. Il circolo Fratelli d'Italia punta il dito contro la giunta Sposetti. «La Regione Lazio, con determinazione G07968 del 20/06/2025, aveva approvato un avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di grandi eventi di spettacolo dal vivo - spiegano da Fdi - La pubblicazione della graduatoria finale testimonia purtroppo l’ennesima occasione di finanziamento perso: sorprendentemente, Tarquinia rimane fuori dall’elenco dei beneficiari, a differenza di molti altri comuni. Il punteggio conseguito dal progetto presentato dall’amministrazione comunale si è infatti rivelato troppo basso. La graduatoria si basava su tre criteri: qualità artistica (massimo 55 punti), qualità indicizzata (massimo 30 punti) e sostenibilità economica (massimo 15 punti)». «Sarebbero stati ammessi al contributo i progetti che avrebbero raggiunto almeno 60 punti. Troppo pochi, quindi, i 49 conseguiti dal progetto dell’amministrazione comunale - commentano da Fdi - che spreca così l’opportunità di ottenere un finanziamento regionale fino a 100mila euro e dovrà ora attingere nuovamente alle proprie casse. Come Fratelli d’Italia rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare, ma serve decisamente un cambio di passo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA