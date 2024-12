FIUMICINO - Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha incontrato presso gli uffici comunali, il presidente della Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti, per affrontare il tema della “eccessiva” presenza di fauna selvatica nel territorio di Fiumicino e dei disagi che agricoltori e cittadini subiscono a causa di una convivenza non semplice.

L’incontro è stato cordiale e proficuo. Il Sindaco ha informato il Presidente Sacchetti sulle azioni intraprese e ancora da intraprendere per evitare che il fenomeno diventi un problema per l’incolumità’ pubblica e danneggi ulteriormente le produzioni agricole. Con l’occasione il Sindaco ha inoltre precisato di voler prendere le distanze dalle dichiarazioni diffamatorie nei confronti di rappresentanti e associazioni sindacali, rilasciate sui social, che non provengono da fonti ufficiali, quali la pagina Facebook del Comune di Fiumicino o il Sito istituzionale.

«Stiamo mettendo in atto le soluzioni più idonee per evitare di porre ancora a repentaglio l’incolumità delle persone ed escludere danni ulteriori all’agricoltura. Battute lanciate sui social senza contezza né ragione, su argomenti delicati e complessi come questo, non aiutano gli agricoltori e la loro battaglia, al contrario alimentano odio allontanando la soluzione dal problema. – ha sottolineato il sindaco Mario Baccini –. Sono sicuro che il governo troverà le giuste soluzioni in Europa, in aggiunta alle politiche nazionali, a sostegno delle nostre aziende, dei nostri prodotti e a garanzia dei consumatori», ha concluso il primo cittadino.