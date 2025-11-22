IN OCCASIONE della Giornata Nazionale degli Alberi, Fare Verde Provincia di Viterbo ha organizzato due appuntamenti sul territorio per ricordare e valorizzare il ruolo fondamentale degli alberi negli ecosistemi urbani e nella vita delle comunità.

Il primo evento si è svolto nel capoluogo, dove i volontari dell’associazione hanno messo a dimora un Prunus nel cuore della città, sottolineando come gli alberi non siano semplici elementi decorativi ma veri alleati ambientali: migliorano la qualità dell’aria assorbendo e filtrando gli inquinanti, abbassano le temperature urbane riducendo le isole di calore, trattengono acqua piovana limitando allagamenti ed erosione, offrono habitat a molte specie e contribuiscono al benessere psicofisico delle persone.

Il secondo appuntamento ha avuto luogo a Vasanello, dove Fare Verde, in collaborazione con il Comune e il gruppo scout locale, ha coinvolto le scuole in un momento di festa e sensibilizzazione dedicato agli alberi. Anche qui sono stati piantati nuovi esemplari. Nel corso degli eventi, Fulvia Amadeo, presidente provinciale dell’associazione, ha ribadito l’importanza degli alberi nei centri urbani, ricordando che sono «creature viventi che vanno curate e protette». Roberta Pieri, responsabile del gruppo di Vasanello, ha parlato ai bambini del valore simbolico e ambientale degli alberi, trasmettendo loro il significato di queste presenze fondamentali per il territorio e per il futuro. Fare Verde ringrazia le amministrazioni comunali, i dirigenti scolastici delle scuole di Vasanello, i vivai Daniel Plants, Pugliesi e l’ente Monti Cimini- Riserva Naturale di Vico per le donazioni degli alberi e per il supporto che hanno reso possibili le iniziative. Le attività svolte confermano l’impegno di Fare Verde Provincia di Viterbo nella tutela del patrimonio naturale della Tuscia. L’associazione continuerà a difendere il verde, a promuovere comportamenti sostenibili e a coinvolgere cittadini e giovani generazioni in azioni concrete per costruire insieme un territorio più sano, resiliente e rispettoso della natura. Ogni albero piantato è un investimento per il futuro. Fare Verde invita tutti a fare la propria parte, perché proteggere gli alberi significa proteggere la vita.

